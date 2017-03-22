2017 03 22 12:05:26

У Полтаві відбувся звітний концерт «Малої академії мистецтв» (ФОТО)

У Палаці дозвілля «Листопад» відбувся звітний концерт учнів та викладачів Полтавської міської школи мистецтв «Мала академія мистецтв» імені Раїси Кириченко.

Це одна із найчисельніших дитячих мистецьких шкіл України, де навчаються понад 1500 вихованців. Діти опановують тут усі види мистецтва: музику, театр, хореографію, образотворче мистецтво та декоративно-ужиткове мистецтво. Навіть дошкільнята (4-6 років) вже долучаються до чарівного світу краси та мистецтва.

Більше 500 учнів школи кожного року є переможцями та лауреатами Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських фестивалів і конкурсів. Це дійсно велика цифра, і ми по праву можемо пишатися нашими юними талантами, які прославляють Полтаву не тільки в України, а й за її межами.