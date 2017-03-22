У Полтаві відбувся звітний концерт «Малої академії мистецтв» (ФОТО)
У Палаці дозвілля «Листопад» відбувся звітний концерт учнів та викладачів Полтавської міської школи мистецтв «Мала академія мистецтв» імені Раїси Кириченко.
Це одна із найчисельніших дитячих мистецьких шкіл України, де навчаються понад 1500 вихованців. Діти опановують тут усі види мистецтва: музику, театр, хореографію, образотворче мистецтво та декоративно-ужиткове мистецтво. Навіть дошкільнята (4-6 років) вже долучаються до чарівного світу краси та мистецтва.
Більше 500 учнів школи кожного року є переможцями та лауреатами Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських фестивалів і конкурсів. Це дійсно велика цифра, і ми по праву можемо пишатися нашими юними талантами, які прославляють Полтаву не тільки в України, а й за її межами.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+