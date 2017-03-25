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Полтавщина, Суспільство



2017 03 25 20:12:10

У Полтаві відбувся турнір зі стрільби з пневматичної стрільби (ФОТО)

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Захід відбувся на базі тиру ФСТ «Динамо» та приурочений дню Служби безпеки України.

Від правоохоронних структур турнір відвідали начальник сектору ювенальної превенції області Ірина Карюк та інспектор зі зв’язків з громадськістю патрульної поліції Полтави Марина Зінюха.

Турнір проходив у боротьбі у чотирьох категоріях – 6 – 9 років (23 учасника), 10 – 13 років (11 учасників), 14 – 18 років (11 учасників), а також 18 – 35 років (13 учасників).

У програмі змагань: стрільба, майстер-клас по збиранню-розбиранню зброї та правила поводження зі зброєю.

Організатори змагань підготували для переможців грамоти та медалі, а представники поліції – солодкі подарунки. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

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