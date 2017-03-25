2017 03 25 20:12:10

У Полтаві відбувся турнір зі стрільби з пневматичної стрільби (ФОТО)

Захід відбувся на базі тиру ФСТ «Динамо» та приурочений дню Служби безпеки України.

Від правоохоронних структур турнір відвідали начальник сектору ювенальної превенції області Ірина Карюк та інспектор зі зв’язків з громадськістю патрульної поліції Полтави Марина Зінюха.

Турнір проходив у боротьбі у чотирьох категоріях – 6 – 9 років (23 учасника), 10 – 13 років (11 учасників), 14 – 18 років (11 учасників), а також 18 – 35 років (13 учасників).

У програмі змагань: стрільба, майстер-клас по збиранню-розбиранню зброї та правила поводження зі зброєю.

Організатори змагань підготували для переможців грамоти та медалі, а представники поліції – солодкі подарунки. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.