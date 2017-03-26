У Полтаві відбувся турнір з тайського боксу пам’яті загиблих бійців АТО
За ініціативи працівників поліції Полтавщини, на базі ДЮСШ № 4 Полтави відбувся відкритий турнір з тайського боксу, приурочений вшануванню пам’яті загиблих у зоні антитерористичної операції бійців з Полтавщини.
У заході взяли участь батьки та родичі загиблих, керівництво обласної поліції, учасники бойових дій, представники Збройних сил України а також всі охочі. Серед спортсменів – боксери різних вікових категорій з різних куточків держави. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Керівник поліції Полтавщини Олег Бех у вступному слові побажав усім учасникам змагань сили та наснаги у боротьбі та зазначив:
– Спорт для поліції в умовах сьогодення є одним із найважливіших критеріїв відбору кандидатів на службу, а також одним із основних пріоритетів для діючих працівників поліції під час повсякденного несення служби. Ми й надалі будемо підтримувати спортивний інтерес серед підростаючого покоління та допомагати у межах своєї компетенції. Сподіваюся, що найближчим часом підсумки щоденних виснажливих та наполегливих тренувань учасників будуть підведені у сучасному спорткомплексі обласної поліції. Вважаю, що подібні заходи є вкрай необхідними, щоб наше суспільство завжди пам’ятало своїх воїнів-захисників, які поклали життя на полі бою за незалежність, свободу та цілісність України.
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