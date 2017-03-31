У Полтаві відбувся конкурс мультимедійних технологій “Погляд майстра”
Днями у Полтавському міському центрі позашкільної освіти відбувся обласний конкурс «Погляд майстра». Учасники з’їхали з різних областей України: Івано-Франківської, Чернівецької, Києва, Сум та інших.
У змаганнях взяли участь близько 60 юних талантів. Загалом, на конкурсі презентували понад 150 робіт.
Учасникам було запропоновано змагатися у таких номінаціях: фото – репортаж, портрет, пейзаж; відео – за власним задумом; фото та відео зняте мобільним телефоном – за власним задумом, повідомили в управлінні освітою. Переможцями стали: Королюк Олеся виборола I місце, Гудзь Ярослава – II.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+