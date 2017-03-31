2017 03 31 12:30:25

У Полтаві відбувся конкурс мультимедійних технологій “Погляд майстра”

Днями у Полтавському міському центрі позашкільної освіти відбувся обласний конкурс «Погляд майстра». Учасники з’їхали з різних областей України: Івано-Франківської, Чернівецької, Києва, Сум та інших .

У змаганнях взяли участь близько 60 юних талантів. Загалом, на конкурсі презентували понад 150 робіт.