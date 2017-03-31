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Освіта, Полтавщина, Суспільство



2017 03 31 12:30:25

У Полтаві відбувся конкурс мультимедійних технологій “Погляд майстра”

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Днями у Полтавському міському центрі позашкільної освіти відбувся обласний конкурс «Погляд майстра». Учасники з’їхали з різних областей України: Івано-Франківської, Чернівецької, Києва, Сум та інших.

У змаганнях взяли участь близько 60 юних талантів.  Загалом, на конкурсі презентували понад 150 робіт. 

Учасникам було запропоновано змагатися у таких номінаціях: фото – репортаж, портрет, пейзаж; відео – за власним задумом; фото та відео зняте мобільним телефоном – за власним задумом, повідомили в управлінні освітою.
Переможцями стали: Королюк Олеся виборола I місце, Гудзь Ярослава – II. 

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