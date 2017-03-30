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Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 03 30 16:13:20

У Полтаві відбудуться змагання «Полтава Тріатлон Спринт 2017»

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З 2 до 4 червня у Полтаві пройдуть змагання з тріатлону. Будь-хто може спробувати свої сили у подоланні спринтерської дистанції тріатлону: 750 м плавання, 20 км їзди на велосипеді та 5 км бігу.

У змаганнях візьмуть участь не тільки професійні спортсмени, а й підлітки віком від 12 років, люди похилого віку серед яких старші за 80 років та люди, які мають особливі потреби. 

Охочі приєднатися до змагань можуть зареєструватися для участі в індивідуальному заліку або в естафеті.

Мітки:

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