У Полтаві відбудеться виставка дитячого малюнку про Крим
15 березня о 14:00 у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка (Галерея мистецтв) відбудеться відкриття виставки дитячих робіт під назвою «Крим – це Україна».
Експозиція складається із творчих робіт дітей, які брали участь у конкурсі «Крим – це Україна». Його оголосила громадська організація «КримSOS» спільно із Полтавськими міським та районним центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Прийом малюнків тривав рівно місяць – із 20 січня по 20 лютого. До конкурсу долучилися багато навчальних закладів, і усього організатори отримали близько 300 робіт.
На відкритті виставки організаційний комітет оголосить імена переможців у трьох вікових категоріях:
від 3 до 8 років;
від 9 до 13 років;
від 14 до 17 років (включно).
На авторів найкращих робіт чекають цінні призи, а також кожен учасник отримає заохочувальні подарунки.
Виставка присвячена кримській тематиці та направлена на те, щоб нагадати про проблему анексії Криму Росією. Важливо ще раз побачити півострів дитячими очима і зрозуміти, як тісно кожен із нас пов’язаний із ним.
Виставка вийшла дуже душевна і зворушує до сліз. – коментує організаторка виставки – кооринаторка Полтавського офісу «КримSOS» Ярослава Ребрик. – Кожна дитина вклала душу в малюнки та аплікації. Дивишся і дивуєшся, наскільки діти глибоко бачать світ навколо і як гостро сприймають події у нашій країні.
Роботи юних полтавців можна буде переглянути протягом 2-х наступних днів (до 17 березня). Вхід на виставку безкоштовний.
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