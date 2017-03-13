2017 03 13 16:57:13

У Полтаві відбудеться виставка дитячого малюнку про Крим

15 березня о 14:00 у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка (Галерея мистецтв) відбудеться відкриття виставки дитячих робіт під назвою «Крим – це Україна».

Експозиція складається із творчих робіт дітей, які брали участь у конкурсі «Крим – це Україна». Його оголосила громадська організація «КримSOS» спільно із Полтавськими міським та районним центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Прийом малюнків тривав рівно місяць – із 20 січня по 20 лютого. До конкурсу долучилися багато навчальних закладів, і усього організатори отримали близько 300 робіт.

На відкритті виставки організаційний комітет оголосить імена переможців у трьох вікових категоріях:

від 3 до 8 років;

від 9 до 13 років;

від 14 до 17 років (включно).

На авторів найкращих робіт чекають цінні призи, а також кожен учасник отримає заохочувальні подарунки.

Виставка присвячена кримській тематиці та направлена на те, щоб нагадати про проблему анексії Криму Росією. Важливо ще раз побачити півострів дитячими очима і зрозуміти, як тісно кожен із нас пов’язаний із ним.

Виставка вийшла дуже душевна і зворушує до сліз. – коментує організаторка виставки – кооринаторка Полтавського офісу «КримSOS» Ярослава Ребрик. – Кожна дитина вклала душу в малюнки та аплікації. Дивишся і дивуєшся, наскільки діти глибоко бачать світ навколо і як гостро сприймають події у нашій країні.

Роботи юних полтавців можна буде переглянути протягом 2-х наступних днів (до 17 березня). Вхід на виставку безкоштовний.

Телефон для довідок: (095)40-50-773