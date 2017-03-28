У Полтаві відбудеться круглий стіл  «Пенсійне забезпечення переселенців: проблеми та шляхи їх вирішення»

4 квітня в Інтеграційному центрі для ВПО та місцевої громади за ініціативи Радника Міністерства соціальної політики України з питань ВПО у Полтавській області Вікторії Курилко та представників ГО «Об’єднання переселенців Полтавщини», «Інституту гендерних трансформацій» та проекту «Правовий захист населення, постраждалого від конфлікту», що впроваджується Данською радою у справах у партнерстві з Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини, проведуть засідання в форматі «круглого столу» на тему: «Пенсійне забезпечення внутрішньо-переміщених осіб: проблеми та шляхи їх вирішення»