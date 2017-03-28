У Полтаві відбудеться круглий стіл «Пенсійне забезпечення переселенців: проблеми та шляхи їх вирішення»
4 квітня в Інтеграційному центрі для ВПО та місцевої громади за ініціативи Радника Міністерства соціальної політики України з питань ВПО у Полтавській області Вікторії Курилко та представників ГО «Об’єднання переселенців Полтавщини», «Інституту гендерних трансформацій» та проекту «Правовий захист населення, постраждалого від конфлікту», що впроваджується Данською радою у справах у партнерстві з Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини, проведуть засідання в форматі «круглого столу» на тему: «Пенсійне забезпечення внутрішньо-переміщених осіб: проблеми та шляхи їх вирішення»
Метою засідання є узагальнення проблемних питань пенсійного забезпечення ВПО та розробка пропозицій щодо їх врегулювання на законодавчому рівні.
До участі в засіданні запрошують представників Головного управління Пенсійного Фонду України в Полтавській області, ОДА, засобів масової інформації, переселенців.
Захід розпочнеться о 14:00 за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка,13–а.
Довідково: проект «Правовий захист населення, постраждалого від конфлікту» впроваджується Данською радою у справах переселенців у партнерстві з Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини за фінансової підтримки Відділу надання допомоги при надзвичайних ситуаціях Агентства США з міжнародного розвитку (OFDA/USAID).
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