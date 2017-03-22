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Анонс, Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 03 22 15:27:26

У Полтаві відбудеться костюмований велопарад

2017-04-01_000

ВелоПолтава” запрошує велолюбителів 1 квітня на костюмований велопарад. Найчудернацькіші та найкумедніші образи учасників велопараду отримають своє визнання, а переможці конкурсів – нагороди.

Збір учасників о 12 год. біля пам’ятника Марусі Чурай (за театром ім. Гоголя). Маршрут: пам. Марусі Чурай – Корпусний сад – вул. Соборності – пам. Зигіну – вул. Соборності – Центр – вул. Небесної сотні – вул. А. Кукоби – Зелений острів.

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