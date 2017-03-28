У Полтаві відбудеться фінал чемпіонату з кікбоксингу
У Полтаві відбудеться фінал чемпіонату області з кікбоксингу за версією ВТК. Бої пройдуть 23 квітня о 19-й годині в «Вілла Крокодила».
Проведуть 16 боїв в різних вагових категоріях 50 кг+, 60кг+, 66 кг+, 70 кг+, 80 кг+ у трьох раундах по 2 хвилини за правилами лоу-кік (бій у шортах з голим торсом з мінімальним захистом).
Найцікавіші бої очікують в категорії 60 кг+ між володарем чорного поясу з кемпо-карате та чемпіоном світу Вадимом Андрійчуком (м. Полтава) та чемпіоном світу з кікбоксингу за версією ВТКА 2016 року Максимом Кладом (м. Кременчук).
У боях приймуть участь спортсмени з Хоролу, Харкова, Полтави, Кременчука, Лохвиці, Лубен. Серед них кандидати в майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу та члени збірної України з кікбоксингу за версією ВТКА.
Організатори змагань: спортклуб «Кемпо-Карате» м. Полтава та обласна федерація з кік-боксингу ВТКА.
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