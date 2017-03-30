2017 03 30 19:43:34

У Полтаві триває операція «Первоцвіт»

Державна екологічна інспекція у Полтавській області провела 15 рейдів стихійними ринками за час операції «Первоцвіт». Всього склали 5 протоколів, які передали в суди. Перевіряють торговців проліскою сибірською та іншими квітами, що занесені до Червоної книги.

Як розповів начальник відділу екологічного контролю Олександр Костенко, нині торговців квітами стало менше.

Якщо минулого року за один вихід складали 3-4 протоколи, то нині один-два, а то й жодного.

За його словами мінімальний штраф в разі порушення реалізації об’єктів рослинного світу становить 510 грн. максимальний 1 тис. 700 грн. Якщо громадянин на території природно заповідного фонду, рве чи збирає квіти занесені до Червоної книги, то там штраф вдвічі більший. Мінімальний 1 тис. 700, а максимальний 3 тис. 500 грн.

У Полтаві проліском сибірським найменше торгують на центральному ринку, найбільше – район Південного вокзалу, на ринку Павленківський та поряд із зупинкою “23 вересня.