2017 03 10 23:58:24

У Полтаві синоптики прогнозують сонячну погоду

У суботу, 11 березня, в Полтаві сонячно. Без опадів.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6+2…+5°С, вдень, +8.+10 градусів.

Народний прогноз погоди: 11 березня відзначається день пам’яті святого Порфирія, єпископа Гизського. У минулі часи погоду у цей день визначали по вітру: якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління.