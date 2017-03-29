2017 03 29 23:50:24

У Полтаві синоптики обіцяють дощ

Хмарна погода протримається у Полтаві увесь день. Синоптики обіцяють дощ зранку.

Однак ближче до опівдня він закінчиться.

Про це повідомляє meteo.gov.ua.

Синоптики попереджають про можливе посилення швидкості вітру до 15-24 м/с,

Температура вночі: +4-+6 °С, вдень: +6 +8 °С.

Очікується північно-західний вітер до 7,8 м/с.

Народний прогноз погоди: 30 березня відзначається день пам’яті преподобного Олексія, прозваного у народі Олексієм Теплим. На Олексія Теплого, як правило, бурхливо тане сніг. Якщо на Олексія тепло, то весна буде теплою, якщо холодно – весна запізниться. Великі потоки води від танення снігу провіщали мокре літо. У минулі часи казали: “Олексія, чоловік Божий, зиму нанівець зводить”, “Зверху пече – знизу тече