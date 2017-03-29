У Полтаві синоптики обіцяють дощ

Хмарна погода протримається у Полтаві увесь день. Синоптики обіцяють дощ зранку.
Однак ближче до опівдня він закінчиться.
Про це повідомляє meteo.gov.ua.
Синоптики попереджають про можливе посилення швидкості вітру до 15-24 м/с,
Температура вночі: +4-+6 °С, вдень: +6 +8 °С.
Очікується північно-західний вітер до 7,8 м/с.
Народний прогноз погоди: 30 березня відзначається день пам’яті преподобного Олексія, прозваного у народі Олексієм Теплим. На Олексія Теплого, як правило, бурхливо тане сніг. Якщо на Олексія тепло, то весна буде теплою, якщо холодно – весна запізниться. Великі потоки води від танення снігу провіщали мокре літо. У минулі часи казали: “Олексія, чоловік Божий, зиму нанівець зводить”, “Зверху пече – знизу тече
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