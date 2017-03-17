2017 03 17 15:45:11

У Полтаві судитимуть членів організованої злочинної групи

Відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Полтавської області затверджено та направлено до Київського районного суду Полтави для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно 6 осіб, троє з яких були членами організованої злочинної групи. Про це повідомив прокурор відділу Валентин Болгар.

За його словами, досудовим розслідуванням, проведеним слідчим відділом слідчого управління Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва прокуратури, встановлено, що упродовж липня-жовтня 2016 року зазначені особи за попередньою змовою та заздалегідь розробленим планом вчинили на території Полтавщини 19 крадіжок транспортних засобів, завдавши громадянам збитків на загальну суму понад 450 тис. грн.

Працівники прокуратури у суді доводитимуть вину громадян у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортними засобами, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у приміщення чи інше сховище, а також вчинене організованою злочинною групою) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням в інше приміщення чи сховище) КК України.