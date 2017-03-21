2017 03 21 10:58:57

У Полтаві стартував Тиждень англійської мови

З понеділка стартував Тиждень англійської мови в 5-11 класах у Комунальному закладі «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Полтавської міської ради Полтавської області».

Вчора в 11-му класі відбувся Workshop “Bank Products and Services”, який провела доцент ПУЕТ Король Т. Г. А у вестибюлі школи розмістилася цікава виставка стіннівок “The world of English words”. У кожному класі уроки англійської мови були присвячені темі “Royal family”, адже саме королівській родині Великобританії був приурочений перший день Тижня англійської мови.

В 7-х та 9-х класах на уроки завітали батьки учнів. Чудовим завершальним акордом став Поетичний фестиваль, який провели вчителі. Усі присутні змогли в повній мірі насолодитися красою англійського поетичного слова та зануритися в різнобарвний світ англійської поезії, повідомляють в Управлінні освіти.