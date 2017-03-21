У Полтаві стартував двомісячник чистоти та благоустрою
Двомісячник чистоти та благоустрою в Полтаві стартував 13 березня.
Про це повідомили в прес-службі Полтавської міської ради.
До участі у двомісячнику чистоти та благоустрою залучать колективи підприємств, організацій, установ, навчальних закладів, а також громадські організації міста.
До того ж у місті створять міський штаб для оперативного керування і вирішення питань з організації та координації робіт під час проведення акції.
У міській раді дали доручення Шевченківській, Київській, Подільській районним у м. Полтава радам розробити та затвердити районні заходи з благоустрою та приведення в належний санітарний стан територій районів.
Також рекомендують на період двомісячника чистоти залучати до роботи безробітних громадян, які перебувають на обліку в Полтавському міському центрі зайнятості.
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