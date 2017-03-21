2017 03 21 19:42:22

У Полтаві стартував двомісячник чистоти та благоустрою

Двомісячник чистоти та благоустрою в Полтаві стартував 13 березня.

Про це повідомили в прес-службі Полтавської міської ради.

До участі у двомісячнику чистоти та благоустрою залучать колективи підприємств, організацій, установ, навчальних закладів, а також громадські організації міста.

До того ж у місті створять міський штаб для оперативного керування і вирішення питань з організації та координації робіт під час проведення акції.

У міській раді дали доручення Шевченківській, Київській, Подільській районним у м. Полтава радам розробити та затвердити районні заходи з благоустрою та приведення в належний санітарний стан територій районів.

Також рекомендують на період двомісячника чистоти залучати до роботи безробітних громадян, які перебувають на обліку в Полтавському міському центрі зайнятості.