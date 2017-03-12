2017 03 12 08:23:31

У Полтаві рятувальники ліквідували пожежу у гаражі

11 березня о 15:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному гражі на вул. Панянки у м. Полтава.

На місце виклику було направлено чергові відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Рятувальники локалізували пожежу о 15:59, ліквідували – о 16:26.

Вогнем знищено речі бувші у вжитку, пошкоджено гараж на площі 15 кв. м. В ліквідації наслідків брали участь 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Травмованих та загиблих внаслідок події немає.