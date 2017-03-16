2017 03 16 16:20:20

У Полтаві розшукали шахрая – іноземця

Інспектори служби ювенальної превенції відділення поліції № 1 міста Полтава встановили дані та місце перебування чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном у неповнолітнього. Зловмисник попросив мобільний, щоб зателефонувати і пішов у невідомому напрямку. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області. Про це повідомили в

Подія сталась у січні 2017 року в одній із бібліотек нашого міста. «За даним фактом було розпочате кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України – це шахрайство, – повідомив заступник начальника відділення поліції № 1 міста Полтава Олег Кропивка. – Під час роботи із потерпілим та свідками було встановлено, що до скоєння даного правопорушення причетний іноземець. Це значно звузило коло осіб, серед яких потрібно було розшукувати шахрая».

Спілкуючись з іноземцями, які проживають у місті Полтава, поліцейські встановили спочатку особу підозрюваного, а пізніше і місце його проживання. Зловмисником і справді виявився 25-річний громадянин однієї з держав колишнього Радянського Союзу, який до недавнього часу навчався в одному з ВУЗів міста Полтави.

У ході досудового розслідування вдалось встановити також причетність даної особи до вчинення аналогічного злочину відносно студента-іноземця у лютому 2017 року, а також до крадіжки дорогого телефону з релігійного храму по вулиці Сінній влітку минулого року. Зважаючи на це, іноземцю тепер загрожує відповідальність відразу за двома статтями Кримінального кодексу України – шахрайство та крадіжка.