2017 03 10 16:36:34

У Полтаві розповіли про проблеми торгівлі людьми (ФОТО)

Сьогодні в БО “Світло надії” відбулась спільна прес-конференція із ГУ НП щодо проведення спільних заходів з метою ефективної протидії торгівлі людьми на Полтавщині. На заході розповіли про хід виконання Меморандуму про співпрацю та взаємодію між головним управлінням Національної поліції в Полтавській області та організацією.

Проблема торгівлі людьми в Україні та на Полтавщині зокрема залишилась актуальною, втім, вона мала прихований характер: особи, які потрапили у ситуацію торгівлі людьми, часто не індифікували себе і не знали, від кого і на яку допомогу можуть розраховувати.

Шляхом об`єднання зусиль державних структур у особі Національної поліції Полтавщини, профільних управлінь облдержадміністрації та неурядового сектора в обличчі БО “Світло надії” почали активно протидіяти цьому негативному явищу в суспільстві.

“В рамках діючої співпраці був налагоджений механізм переадресації постраждалих від торгівлі людьми і домашнього насильства для отримання допомоги у рамках діючих програм реабілітації та реінтеграції БО “Світло надії”, – зазначив начальник відділу боротьби зі злочинами, пов`язаними із торгівлею людьми ГУ НП в Полтавській області Валентин Кирченко.

“З метою ефективного запобіганню цьому явищу крім роботи із самими постраждалими, також здійснюється ряд заходів для приверненн уваги суспільства: освітні – для фахівців відповідальних служб райдержадміністрацій, профілактичні та інформаційні – для молоді та загального населення”, – зазначив виконавчий директор БО “Світло надії” Максим Демченко.

“Протягом квітня 2016 – березня 2017 року у Полтавській області було ідентифіовано 11 ОПТЛ, 1 особа була перенаправлена із Миколаївської області для отримання допомоги. 8 – постраждали від трудової експлуатації, по одній особі зазнали таких форм експлуатації як торгівля органами, сексуальна експлуатація, примусове жебрацтво, втягнення у злочинну діяльність. На даний час пятеро осіб мають державний статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Всі мають статус особи, постраждалої від торгівлі людьми згідно критеріїв МОМ і отримають послуги відповідно до програм реінтеграції”, – зазначила програмний спеціаліст БО “Світло надії” Ольга Гришко.

Особи,які постраждали від торгівлі людми на базі сервісів БО “Світло надії” ають можливість отримати наступні послуги з реінтеграції: відновлення документів; надання тимчасового притулку; соціально – побутові послуги та харчування; психологічна допомога; медичне обстеження та лікування; навчання професіям; придбання обладнання для започаткування самозайнятості; сприяння у рацевлаштуванні.