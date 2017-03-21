У Полтаві розпочався місячник Товариства Червоного Хреста
З 20 березня по 20 квітня під гаслом «Забезпечуючи найголовніше» відбудеться традиційний Всеукраїнський місячник Товариства Червоного Хреста України.
Про це повідомили в прес-службі Полтавської міської ради.
Його мета – привернути увагу суспільства до проблем вразливих категорій населення: самотніх непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних та неповних сімей, дітей-сиріт, внутрішньо переміщених осіб, хворих на ВІЛ\СНІД або туберкульоз, а також сформувати громадську думку на користь милосердя.
Під час заходів збиратимуть кошти, продукти харчування, одяг, взуття, предмет хатнього вжитку, медикаменти, речі для внутрішньо переміщених осіб і хворих.
Надсилатигрошові пожертви можна на розрахунковий рахунок:
Розрахунковий рахунок Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України № 260066804
ПАТ »Полтава-банк» в м. Полтава
МФО 331489, код 02940302
Призначення платежу: “Всеукраїнський місячник Червоного Хреста»”.
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