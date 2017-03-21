2017 03 21 22:45:12

У Полтаві розпочався місячник Товариства Червоного Хреста

З 20 березня по 20 квітня під гаслом «Забезпечуючи найголовніше» відбудеться традиційний Всеукраїнський місячник Товариства Червоного Хреста України.

Про це повідомили в прес-службі Полтавської міської ради.

Його мета – привернути увагу суспільства до проблем вразливих категорій населення: самотніх непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних та неповних сімей, дітей-сиріт, внутрішньо переміщених осіб, хворих на ВІЛ\СНІД або туберкульоз, а також сформувати громадську думку на користь милосердя.

Під час заходів збиратимуть кошти, продукти харчування, одяг, взуття, предмет хатнього вжитку, медикаменти, речі для внутрішньо переміщених осіб і хворих.

Надсилатигрошові пожертви можна на розрахунковий рахунок:

Розрахунковий рахунок Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України № 260066804

ПАТ »Полтава-банк» в м. Полтава

МФО 331489, код 02940302

Призначення платежу: “Всеукраїнський місячник Червоного Хреста»”.