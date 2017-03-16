2017 03 16 12:50:54

У Полтаві розпочався форум для представників органів влади Полтавської області ( ВІДЕО, ФОТО)

Сьогодні у Полтавській ОДА розпочався міжвідомчий форум “Ефективне врядування в громадах – запорука прискореного розвиту Полтавщини”.

У заході взяли участь голова Полтавської ОДА Валерій Головко, заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко, головний радник з питань врядування, Проект ПРОМІС Кейді Ворд, секретар Полтавської міської ради Оксана Деркач, директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Інна Іщенко, депутат міської ради м. Вон, провінція Онтаріо, Канада Алан Шефман, Миргородський міський голова Сергій Соломаха, Пирятинський міський голова Олексій Рябоконь.

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко привітав присутніх з підписанням угоди про вільну торгівлю з Канадою. Та подякував уряду Канади за політичну та економічну підтримку.

“Проект дуже важливий, не лише для Полтавщини, а й для всієї України. ПРОМІС не тільки змога показати свої можливості, а й висока відповідальність. Ми маємо активну позицію та спроможні показати, як розвиваються та реалізуються реформи децентралізації, місцевого врядування Полтавської області”, – зазначив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

“Громади та обласна рада готові до співпраці з стратегічним партнером Канадою. Ми раді вивчати та готові приймати іновації”, – повідомив заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко

“Полтавська область одна з чотирьох де працює проект ПРОМІС. Одне з нагальних питань це децентралізація. Ми намагаємось зкоординувати загальні зусилля з цієї теми. Проект ПРОМІС в Полтавській області працює в трьох напрямках. Проект допомагає розвивати малий і середній бізнес”, – повідомила головний радник з питань врядування, Проект ПРОМІС Кейді Ворд.

“Проект ПРОМІС цікавий тим, що допомагає розробити стратегію міста. Дає відповіді на питання децентралізації. Навчає співпраці з громадою. Допомагає малому та середньому бізнесу”, – розповів Миргородський міський голова Сергій Соломаха.

Проект ПРОМІС – це проект міжнародної технічної допомоги, який спрямований на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управліня та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для малого та середнього бізнесу; підтримка процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.