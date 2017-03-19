2017 03 19 15:07:24

У Полтаві розпочалася акція проти бездіяльності міської влади

Учора в Полтаві стартувала акція, щоб привернути увагу влади міста на зруйнований стан дорожнього покриття.

Кожен водій може написати скаргу на органи місцевого самоврядування, які бездіють у питанні належного ремонту стратегічно важливих доріг, зокрема, на вулицях Харківське та Київське шосе.

Так, за “Шашличкою” в напрямку Харкова та біля “Eпіцeнтру” в напрямку Києва – стоять автомобілі з написами “Подобається» дорога? Зупинись! Напиши “Повідомлення про злочин”.

Ініціатори акції видають водіям зразки форми для заповнення такої заяви з відповідними витягами з законів, де сказано, що міська влада порушує принаймні 9 законів та Конституцію України.