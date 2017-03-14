У Полтаві привітали українських добровольців

Сьогодні у театрі ім. М. В. Гоголя відбувся святковий концерт до Дня українського добровольця.
Свято розпочалося піснею “Збережи мене в серці своїм”, яку виконав соліст академічного ансамблю пісні і танцю Національної Гвардії України Олексій Похвала. Хвилиною мовчання вшанували загиблих бійців. Із зали театру відвезли квіти до Алеї Героїв, щоб вшанувати полеглих під час бойових дій на сході України полтавців.
На святі голова Полтавської ОДА Валерій Головко, заступник голови Полтавської обласної ради Анатолій Ханко та військовий комісар Полтавського обласного комісаріату Дмитро Губський нагородили орденами за мужність, героїзм та професіоналізм третього ступеня, грамотами та нагрудними знаками другого ступеня учасників АТО. Почесними грамотами нагородили волонтерів – колектив “Родинний дім” та колектив Полтавської обласної філармонії.
Також на концерті вітали своїми виступами народний колектив “Булава” Великобагачанського району, Марія Бойко, Ярослава Руденко, військові барди — Сергій Кононенко (Професор), Ян Апріль, Руслан Давидович (Гамлет) та дитячі колективи.
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