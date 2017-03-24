У Полтаві провели вуличну акцію до Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом
Сьогодні на Театральній площі міста провели вуличну акцію до Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом.
Яка організована Полтавським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно із волонтерами Української медичної стоматологічної академії.
В Україні в 1995 році зареєстрована епідемія туберкульозу, яка і донині невпинно прогресує. За роки епідемії показник захворюваності збільшився в 1,7 рази, смертності – у 1,5. Кількість хворих складає близько 1,4 населення України.
У рамках акції волонтери спілкувалися з мешканцями, розповідали про важливість ведення здорового способу життя та підтримування своєї імунної системи в належному стані, а також роздавали буклети, в яких містилися рекомендації, як вберегти себе від цього захворювання та куди можна звернутися за допомогою в разі проявів симптомів хвороби. Усіх перехожих проінформували, що 25 березня на Театральній площі працюватиме пересувний безкоштовний флюорограф.
Упродовж акції волонтери розповсюдили 500 буклетів та донесли інформацію до більш ніж 1000 пересічних громадян.
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