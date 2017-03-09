2017 03 09 15:24:16

У Полтаві провели відкритий чемпіонат міста з греко – римської боротьби

Полтавської міської ради. Днями у Полтаві провели відкритий чемпіонат міста з греко-римської боротьби серед юнаків 2002-2003 років народження. Організатор – управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету

Усього у чемпіонаті взяли участь понад 100 осіб. Головним суддею змагань був тренер-викладач відділення з греко-римської боротьби ДЮСШ імені О.Д. Бутовського, суддя національної категорії Антон Пушкар.

Відповідно до протоколів змагань, чемпіонами стали: 32кг – Владислав Дебеко; 35 кг – Даніель Азізов; 38кг – Віталій Солодун; 42кг – Данило Баранник; 47 кг – Михайло Брильов; 53 кг – Віталій Фидрин; 59 кг – Єгор Кузнецов; 66 кг – Вячеслав Георгієвский; 73 кг – Владислав Гриценко; 85 кг – Микита Кулинич.

Усі свої перемоги та призові місця хлопці та юнаки присвятили матусям, бабусям та сестричкам.