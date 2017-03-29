2017 03 29 16:10:43

У Полтаві проведуть спільну молитву за перемогу над окупантом

У неділю, 2 квітня, у всіх обласних центрах України проведуть масштабну акцію спільної молитви. У Полтаві вона розпочнеться о 15.00 біля пам’ятника гетьману Іванові Мазепі.

Полтавців та гостей міста запрошують взяти участь у спільній молитві за перемогу над агресором і встановлення справедливого миру.

Ініціатива проведення акції належить Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій.