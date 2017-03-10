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Полтавщина, Суспільство



2017 03 10 21:50:33

У Полтаві проведуть Чемпіонат міста з тхеквондо

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12 березня у Полтаві відбудеться чемпіонат міста з тхеквондо. Змагання проходитимуть серед дітей, юнаків, молодших юнаків та кадетів. Організатори змагань заявляють про те, що у змаганнях візьмуть участь понад 200 спортсменів з різних шкіл Полтави.

Турнір відбудеться у легкоатлетичному манежі стадіону «Ворскла» ім. О. Бутовського. Початок змагань о 9:00. Вхід для вболівальників вільний, повідомляє  «Полтавщина Спорт»

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