У Полтаві проведуть Чемпіонат міста з тхеквондо

12 березня у Полтаві відбудеться чемпіонат міста з тхеквондо. Змагання проходитимуть серед дітей, юнаків, молодших юнаків та кадетів. Організатори змагань заявляють про те, що у змаганнях візьмуть участь понад 200 спортсменів з різних шкіл Полтави.