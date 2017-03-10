У Полтаві проведуть Чемпіонат міста з тхеквондо

12 березня у Полтаві відбудеться чемпіонат міста з тхеквондо. Змагання проходитимуть серед дітей, юнаків, молодших юнаків та кадетів. Організатори змагань заявляють про те, що у змаганнях візьмуть участь понад 200 спортсменів з різних шкіл Полтави.
Турнір відбудеться у легкоатлетичному манежі стадіону «Ворскла» ім. О. Бутовського. Початок змагань о 9:00. Вхід для вболівальників вільний, повідомляє «Полтавщина Спорт»
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