У Полтаві протестували учнів на базі ПТУ (ФОТО)

150 учнів Полтавського професійного ліцею транспорту протестували за 2 дні. Захід провела БО «Світло надії» за ініціативи МБФ «Альянс громадського здоров’я» та підтримки Полтавського обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції, Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА.
«Це частина профілактичної роботи, яку ми проводимо серед молоді, в тому числі – учнів ПТУ. У всіх бажаючих учнів є можливість анонімно та безкоштовно пройти комбіновані тести (ВІЛ, Гепатити В і С та сифіліс) та дізнатися про результат. Таким чином ми ще раз нагадуємо їм про основи безпечної поведінки і яким чином вони можуть убезпечити себе», – сказав Віктор Шилов, керівник напрямку роботи з підлітками БО «Світло надії».
БО «Світло надії» тут систематично проводить інформаційні заняття з тем: «Профілактика споживання психоактивних речовин», «ВІЛ/СНІД», «Репродуктивне здоров’я», залучає до спільних заходів, проводяться консультації на базі ГЦ «Lighthouse». Крім цього поводять інтерактивні заняття та залучають підлітків-активістів для проведення занять за методом «рівний-рівному».
«Завдяки існуючій співпраці ми поєднали тестування та інформаційні зони із учбовим процесом. Ми співпрацюємо уже рік і бачимо як позитивно учні сприймають заняття, оскільки всі вони проводяться у різних формах. Відповідно і необхідний матеріал сприймається краще від запрошених фахівців, а не викладачів закладу», – зазначив Олександр Чернобель, директор Полтавського професійного ліцею транспорту.
Крім безпосередньо тестування (із збереженням умов конфіденційності) у закладі проводили інформаційні заняття та працювали тематичні зони («Міжособистісне спілкування», «Профілактика психоактивних речовин», зона практичних навичок та мультимедійна).
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