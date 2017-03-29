У Полтаві пройде турнір з КВН серед команд технікумів та коледжів
КВН вважається одним із найбільш популярних молодіжних рухів в Україні. І наше місто не є винятком.
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради та Студентська рада м. Полтава спільно зі Всеукраїнським благодійним фондом допомоги та розвитку «Help Group» та студією «СМТ» запрошують 30 березня 2017 року о 17.00 в міський Будинок культури стати свідком турніру КВН серед команд технікумів та коледжів.
Вхід за запрошеннями. Благодійний внесок: 5 грн. Всі зібрані кошти будуть зараховані на рахунок благодійної акції «ДАЙ 5».
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+