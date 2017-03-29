2017 03 29 16:06:34

У Полтаві пройде турнір з КВН серед команд технікумів та коледжів

КВН вважається одним із найбільш популярних молодіжних рухів в Україні. І наше місто не є винятком.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради та Студентська рада м. Полтава спільно зі Всеукраїнським благодійним фондом допомоги та розвитку «Help Group» та студією «СМТ» запрошують 30 березня 2017 року о 17.00 в міський Будинок культури стати свідком турніру КВН серед команд технікумів та коледжів.

Вхід за запрошеннями. Благодійний внесок: 5 грн. Всі зібрані кошти будуть зараховані на рахунок благодійної акції «ДАЙ 5».