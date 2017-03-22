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Анонс, Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 03 22 17:07:37

У Полтаві презентують збірку поезій присвячених героям Майдану і АТО

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У Полтаві відбудеться презентація збірки поезій, присвячених героям Майдану і АТО “Молюсь за тебе, Україно…”.

Захід відбудеться 30 березня о 14.00  в Галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка (вулиця Європейська 5).

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