У Полтаві презентували речі та світлини бійців добробатів
Уламки зброї, світлини, речі загиблих бійців та нагороди продемонстрували в Полтавському краєзнавчому музеї. До Дня українського добровольця музейники спільно з ВГО «Українська асоціація інвалідів АТО» Центр соціальної адаптації ветеранів та інвалідів АТО відкривали виставку «Якщо не я, то хто».
Збирали експозицію діва місяці.
Речі приносили родичі військових та самі бійці. На відкритті були рідні тих, хто не повернувся, і побратими з фронту. Кожна річ має свою історію.
Батько загиблого під Іловайськом Олександра Мочалова, каже, речі сина особисто підбирала дружина.
«Тут лежить годинник сина. Вони були на ньому під час бою. Там ще пасок порвався. По них я і впізнав сина», – сказав Ігор Мочанов.
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