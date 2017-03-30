У Полтаві презентували поетичну збірку “Молюсь за тебе, Україно… Поети Полтавщини – Героям Майдану і АТО”
Збірка об’єднала 61 автора і була створена заради поваги до подвигу українських захисників і пам’яті про загиблих. Кожен з віршів свідчить про безмежну любов до країни та щиру небайдужість до того, що відбувається в Україні.
“Збірку почали формувати у 2014 році, коли серце кожної людини кричало від болю”, – сказала упорядник збірки Ганна Грибан.
Поетичну книгу створювали з віршів всіх охочих громадян. Участь приймали і діти, і дорослі, і пенсіонери – люди різних професій.
“Сподіваюсь, що ця книжка стане соціально – значущою для суспільства і скоро з’явиться в бібліотеках та школах”, – зауважила Ганна Грибан.
На літературно – мистецькому заході прозвучали вірші, музичні композиції від авторів віршів та навіть дітей, які вчили ці вірші з батьками. Також продемонстрували відео та фотоматеріали, надані учасником першої хвилі війни 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно – десантної бригади Артемом Тристановим і знятий Мирославом Пінчуком.
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