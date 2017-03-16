2017 03 16 12:40:22

У Полтаві працівників ЖКГ привітали з професійним святом (ФОТО)

Дня працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Про це повідомили в Полтавській міській раді. У Палаці дозвілля «Листопад» відбулися урочистості з нагодиДня працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Про це повідомили в

На свято запросили представників комунальних установ та організацій міського та обласного підпорядкування, які опікуються питаннями комфорту та злагодженої життєдіяльності міста. Серед них працівники КП «Житлово-експлуатаційна організація №2», «Ремліфт», «Полтаваелектроавтотранс», «Декоративні культури», працівники підприємства «Міськсвітло», КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування», комунального автотранспортного підприємства 1628, КП «Міська шляхово-експлуатаційна дільниця», «Полтава-сервіс», а також КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» та «Полтаватеплоенерго».

Зі щирими словами вдячності за невтомну працю, до комунальників звернувся міський голова Олександр Мамай.

Очільник міста підбив підсумки з фінансування та виконання робіт комунальних організацій за 2016 рік, а також розповів про плани в галузі ЖКГ на 2017 рік.

За особистий внесок у розвиток галузі, забезпечення стабільної роботи, високий професіоналізм та з нагоди відзначення професійного свята, міський голова вручив кращим працівникам житлово-комунального господарства почесні грамоти, в тому числі й з в нагрудними знаками, та грошові винагороди в розмірі 500 гривень.

Особливі подарунки − сертифікати на отримання 1-кімнатної квартири у місті Полтаві від міського голови − отримали:

– слюсар аварійно-відновлювальних робіт комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» Богдан Радченко;

– слюсар-сантехнік комунального підприємства «ЖЕО № 2» Михайло Драбинка;

– двірнику комунального підприємства «ЖЕО № 2» Валентина Корольова.

Сертифікат на отримання житла — 2-кімнатної квартири у місті Полтава від Олександра Мамая, отримала оператор котельні Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» Валентина Бреславець.

Ще одним, найнеочікуванішим подарунком, став розіграш 38 путівок на двох до чарівного міста Лева від Олександра Мамая. Так, невдовзі усі переможці розіграшу відправляться у подорож.

Вітали з професійним святом та дарували свою творчість усім присутнім запальний ансамбль «Сувенір», народна артистка України Наталія Хоменко, чарівна Олена Ковтун та найпозитивніший співак української естради – Олександр Ковтун.