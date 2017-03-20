2017 03 20 23:52:52

У Полтаві потепліє

Удень стовпчики термометрів показуватимуть переважно 8-10 градусів тепла.

У вівторок , 21 березня, погода в Полтаві буде сонячною.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Вітер західний, 7-12 м/с

Температура вночі 0…+2°С, удень +8…+10°С.

Народний прогноз погоди: 21 березня вшановується пам’ять преподобних Лазаря і Афанасія Мурманських. Це день весняного рівнодення. Ніч і день зрівнялись по тривалості. У північній півкулі починається весна, а у південній – осінь. Ця дата вважається астрономічним днем народження весни. Періоди рівнодення відзначаються сильними вітрами і бурями. Якщо у цей день з теплих країв повертається жайворонок, то слід чекати теплої весни. Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко, значить погода буде доброю.