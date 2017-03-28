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Полтавщина, Суспільство



2017 03 28 20:00:29

У Полтаві попадали дерева

derevo1

Сильні пориви вітру повалили дерева в Полтаві.

Попадали вонги  на дитячому майданчику у дворі будинку 31 по вулиці Івана Мазепи. Одне зламало дитячу пісочницю.

Ніхто не постраждав, так як на той момент нікого на дитмайданчику не було.

За матеріалами ltava.poltava.ua.

derevo1

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