2017 03 28 20:00:29

У Полтаві попадали дерева

Сильні пориви вітру повалили дерева в Полтаві.

Попадали вонги на дитячому майданчику у дворі будинку 31 по вулиці Івана Мазепи. Одне зламало дитячу пісочницю.

Ніхто не постраждав, так як на той момент нікого на дитмайданчику не було.

За матеріалами ltava.poltava.ua.