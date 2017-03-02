У Полтаві пограбували мешканця Чернігівщини

Близько 4-ої ранку поліція отримала повідомлення від 30-річного мешканця Чернігівщини, який повідомив, що його пограбували.
Двоє невідомих біля вокзалу нанесли йому тілесні ушкодження, забрали телефон та продукти харчування, повідомляє відділення №2 патрульної поліції Полтави.
На пошуки нападників одразу орієнтовано наряди патрульних поліцейських та працівників відділення №2. «Гарячим слідом» патрульні затримали підозрюваних. Ними виявилися 19-річний та 29-річний полтавці.
Відповідно до санкції частини 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, скоєний за попередньою змовою групою осіб), за якою було розпочате кримінальне провадження, обом може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.
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