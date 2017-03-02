2017 03 02 13:47:50

У Полтаві пограбували мешканця Чернігівщини

Близько 4-ої ранку поліція отримала повідомлення від 30-річного мешканця Чернігівщини, який повідомив, що його пограбували.

Двоє невідомих біля вокзалу нанесли йому тілесні ушкодження, забрали телефон та продукти харчування, повідомляє відділення №2 патрульної поліції Полтави.

На пошуки нападників одразу орієнтовано наряди патрульних поліцейських та працівників відділення №2. «Гарячим слідом» патрульні затримали підозрюваних. Ними виявилися 19-річний та 29-річний полтавці.

Відповідно до санкції частини 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, скоєний за попередньою змовою групою осіб), за якою було розпочате кримінальне провадження, обом може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.