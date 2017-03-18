2017 03 18 16:06:14

У Полтаві пограбували гурт “Антитіла”

17 березня гурт “Антитіла” завітав до Полтави і презентував свій новий альбом. Концерт у закладі «Villa Крокодила» під назвою “Сонце” завершився неприємністю — мікроавтобус гурту пограбували.

Невідомі зловмисники пошкодили автівку та викрали всі документи, речі та гроші.

– Ось таким ми побачили один з наших мікроавтобусів після концерту в Полтаві. Були викрадені гроші, документи та особисті речі наших світлотехніків. У гастрольному авто «Антитіл» пошкоджено центральний замок, але добре що всі речі «Антитіла» завжди забирають з собою. Частину пограбованих речей знайшли в парку біля концертного залу. Криміналісти працюють Мораль всього – нічого не залишайте в авто.

Cьогодні хлопці – у Дніпрі лагодять машини, а тур «Сонце» продовжується, – зазначив Сергій Вусик, учасник гурту.