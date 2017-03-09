2017 03 09 15:14:40

У Полтаві на ходу загорілась автівка

ДСНС Полтавської області. Сьогодні зранку на Великотирнівській неподалік від Супрунівського шляхопроводу прямо під час руху загорівся “Форд”. Про це повідомили в

Загорілася машина прямо посеред дороги під час руху. Імовірною причиною пожежі стало коротке замикання. Через подію утворився невеликий затор. Постраждалих не було.

Рятувальники ліквідували займання.