2017 03 28 13:56:51

У Полтаві перебуває делегація з Китайської Народної Республіки

Учора до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» прибула делегація з Китайської Народної Республіки (місто Лоян, провінція Хенань). Мета візиту – обговорити можливості співпраці між навчальним закладом і містом делегатів в питанні розвитку ресторанної справи.

Сьогодні очільник Полтави Олександр Мамай зустрівся із делегацією та ректором ПУЕТу Олексієм Нестулею, аби обговорити налагодження зв’язків між містом Полтава та містом Лоян саме через кооперацію із університетом. Про це повідомили у міській раді.

Під час зустрічі, власник торгівельно-будівельних та готельно-ресторанних компаній групи «Jingwen» Чжан Цзинвень зауважив, що співпраця між містами в розвитку ресторанної справи, першочергово направлена на навчання студентів. Молодь матиме можливість працювати у сфері ресторанного бізнесу в Китаї, перейняти досвід іноземців в управлінні такими закладами тощо.

На таку пропозицію радо відгукнувся Олексій Нестуля, адже одним із пріоритетних напрямків ефективного розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» є саме міжнародна співпраця.

Міський голова Олександр Мамай вважає, що, поза сумнівом, співпраця із Китайською Народною Республікою позитивно позначиться на загальному розвитку ресторанної справи, допоможе зміцнити цей сектор підприємництва:

– Китай – світовий економічний лідер, тому мені надзвичайно приємно, що ви відвідали і наше місто. Як міський голова я хочу, аби Полтава мала міжнародні зв’язки із Китаєм. Нехай навіть і з окремим містом, але ж, усі ми знаємо, що усе починається з малого. Упевнений, спільна робота буде активним стимулятором розвитку зовнішньоекономічних, торгових і культурних відносин. Ну і звісно ж, це чудова можливість для розвитку нашої молоді. Перейнявши досвід, студенти в майбутньому зможуть розпочати вже вдома свою і, без сумніву, успішну справу, поділитися набутими знаннями із однодумцями тощо.

Відтепер розроблятимуть відповідний документ про співпрацю.

Делегація з Китайської Народної Республіки буде у місті до 31 березня. У цей час вони проведуть співбесіди зі студентами ПУЕТу, а також познайомляться з Полтавою.