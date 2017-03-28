У Полтаві обговорили перспективи лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз
У рамках впровадження Проекту «Challenge TB», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), в області здійснюється впровадження амбулаторного контрольованого лікування хворих на туберкульоз. Також Проектом надається технічна допомога медичним працівникам в організації своєчасного обстеження, виявлення та лікування осіб, які контактували з хворими на мультирезистентний туберкульоз.
Під час засідання «круглого столу», що відбулося 28 березня поточного року у Полтаві, було конструктивно обговорено результати забезпечення впровадження моделей амбулаторного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в області.
У заході взяли участь директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак та координатор Проекту Тамара Іваненко.
Головний лікар обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру Володимир Печериця розповів про результати впровадження моделей амбулаторного лікування хворих на туберкульоз та досвід роботи районних фтизіатрів.
Про участь спеціалістів неурядових організацій (Полтавського обласного Товариства Червоного Хреста України та БО «Світло надії») у підтримці хворих і зменшенні відривів від лікування поінформували Ірина Плюсніна та Олександр Соляник.
Віктор Лисак підкреслив важливість інтеграції протитуберкульозної допомоги в роботу загально-лікувальної мережі області та необхідність розширення охоплення амбулаторним лікуванням хворих на туберкульоз.
Тамара Іваненко презентувала підбірку матеріалів із пацієнт-орієнтованої медичної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз. До неї увійшли брошури: «Оптимальні моделі», «Стратегія підтримки пацієнтів» та «Дорожня карта», матеріал яких був напрацьований з використанням досвіду фахівців області. Тамара Володимирівна розповіла про запровадження безкоштовного лікування найважчих форм мультирезистентного туберкульозу препаратом бедаквілін, що буде розпочато на базі клініки Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського.
Довідково: Бедаквілін зараз вважають найефективнішим препаратом у лікуванні мультирезистентного туберкульозу. Це принципово новий протитуберкульозний препарат, винайдений за останніх 40 років.
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