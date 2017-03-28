2017 03 28 14:00:38

У Полтаві обговорили перспективи лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

У рамках впровадження Проекту «Challenge TB», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), в області здійснюється впровадження амбулаторного контрольованого лікування хворих на туберкульоз. Також Проектом надається технічна допомога медичним працівникам в організації своєчасного обстеження, виявлення та лікування осіб, які контактували з хворими на мультирезистентн ий туберкульоз.

Під час засідання «круглого столу», що відбулося 28 березня поточного року у Полтаві, було конструктивно обговорено результати забезпечення впровадження моделей амбулаторного лікування хворих на мультирезистентн ий туберкульоз в області.

У заході взяли участь директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак та координатор Проекту Тамара Іваненко.

Головний лікар обласного клінічного протитуберкульоз ного диспансеру Володимир Печериця розповів про результати впровадження моделей амбулаторного лікування хворих на туберкульоз та досвід роботи районних фтизіатрів.

Про участь спеціалістів неурядових організацій (Полтавського обласного Товариства Червоного Хреста України та БО «Світло надії») у підтримці хворих і зменшенні відривів від лікування поінформували Ірина Плюсніна та Олександр Соляник.

Віктор Лисак підкреслив важливість інтеграції протитуберкульоз ної допомоги в роботу загально-лікувал ьної мережі області та необхідність розширення охоплення амбулаторним лікуванням хворих на туберкульоз.

Тамара Іваненко презентувала підбірку матеріалів із пацієнт-орієнтов аної медичної допомоги хворим на мультирезистентн ий туберкульоз. До неї увійшли брошури: «Оптимальні моделі», «Стратегія підтримки пацієнтів» та «Дорожня карта», матеріал яких був напрацьований з використанням досвіду фахівців області. Тамара Володимирівна розповіла про запровадження безкоштовного лікування найважчих форм мультирезистентн ого туберкульозу препаратом бедаквілін, що буде розпочато на базі клініки Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського.

Довідково: Бедаквілін зараз вважають найефективнішим препаратом у лікуванні мультирезистентн ого туберкульозу. Це принципово новий протитуберкульоз ний препарат, винайдений за останніх 40 років.

Прес-центр ДОЗ Полтавської ОДА