У Полтаві нагородили наймолодших учасників конкурсу дитячого малюнку «Крим — це Україна»
Днями у Полтавському дошкільному навчальному закладі №78 ”Пізнайко” нагородили наймолодших учасників конкурсу дитячого малюнку «Крим — це Україна». Про це повіджомили у Полтавській міській раді.
Конкурс у Полтаві проводили вперше. Організаторами заходу стали громадська організація «КримSOS» спільно із Полтавським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Вони зазначають – дитячі малюнки особливі, неповторні, яскраві. Навіть наймолодші учасники зуміли розкрити тему конкурсу.
Вихованці дошкільного навчальному закладі №78 до участі у конкурсі «Крим — це Україна» подали п’ятнадцять робіт.
Заохочувальні призи, грамоти та кульки отримали всі учасники заходу.
Участь у таких конкурсах дає можливість не лише сприяти творчому розвитку дітей, а й вчить їх любові до Батьківщини та патріотизму.
Загалом, до конкурсу долучилися 300 юних полтавців віком від трьох до сімнадцяти років.
Виставку робіт юних полтавців можна буде переглянути у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка до 5 квітня 2017 року. Вхід – безкоштовний.
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