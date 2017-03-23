У Полтаві на залізничному вокзалі напали та пограбували хлопця
Близько 12-ї години працівники поліції отримали інформацію про грабіж, який стався на Площі Слави, в залі очікування залізничного вокзалу. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
Троє невідомих чоловіків напали на 20-річного полтавця, відібравши у нього особисті речі та браслет. Одного з грабіжників потерпілий наздогнав, іншого – затримав чоловік, який став очевидцем правопорушення. На виклик одразу прибув екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група поліції відділення №2.
На місці події правоохоронці з’ясували особи зловмисників. Ними виявилися 21-річний мешканець міста Дніпро та його 25-річний товариш. Чоловіки дають покази слідчому.
Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження третього підозрюваного.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, скоєний за попередньою змовою групою осіб).
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