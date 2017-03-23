2017 03 23 16:31:36

У Полтаві на залізничному вокзалі напали та пограбували хлопця

Близько 12-ї години працівники поліції отримали інформацію про грабіж, який стався на Площі Слави, в залі очікування залізничного вокзалу. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області. Про це повідомили в

Троє невідомих чоловіків напали на 20-річного полтавця, відібравши у нього особисті речі та браслет. Одного з грабіжників потерпілий наздогнав, іншого – затримав чоловік, який став очевидцем правопорушення. На виклик одразу прибув екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група поліції відділення №2.

На місці події правоохоронці з’ясували особи зловмисників. Ними виявилися 21-річний мешканець міста Дніпро та його 25-річний товариш. Чоловіки дають покази слідчому.

Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження третього підозрюваного.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, скоєний за попередньою змовою групою осіб).