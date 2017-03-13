2017 03 13 15:39:12

У Полтаві на презентацію романтичної комедії “Інфоголік” приїхали головні герої фільму (ФОТО)

Учора у Полтаві в РК Колос відбулася презентація фільму «Інфоголік».

До духовної столиці приїхали головній герої та режисери кінострічки, які перед початком показу фотографувалися з фанатами, відповідали на всі запитання гостей, журналістів і, звичайно ж, не відмовляли своїм шанувальникам в автографах. Актори також підготували подарунки для найактивніших шанувальників.

«Було багато питань до себе, менше до фільму і до реакції глядача. Мене здивувало загальне схвалення. Я не ставив перед собою завдання зняти касовий фільм, це була проба. У нашої команди був невеликий серіальний досвід, тому ми бралися за фільм з повною відповідальність, але точно не розраховували на великий успіх. Те, що сталося після прем’єри, для мене відверто було приємним, але все ж подивом. Боюся уявити, що буде далі», – розповів режисер і продюсер фільму Валентин Шпаков.

«Всі причетні до фільму виклалися на 110 %. Було проведено масштабну промокампанію, завдяки якій про «Інфоголіка» має дізнатись уся Україна. Якісний сценарій і велика команда професіоналів — це, на мій погляд, запорука успіху”, – поділився головний герой фільму Євген Янович.



Під час перегляду фільму зала кінотеатру вибухала оплесками, сміхом і позитивними емоціями.

Фільм “Інфоголік” розповідає історію про Максима, молодого і перспективного менеджера інвестиційної компанії. Він – інфоголік, який ні на хвилину не розлучається зі своїм телефоном. Залежність стає справжнім прокляттям, коли всі новини, про які дізнається Макс, починають збуватися.

У фільмі звучить музика популярних українських виконавців: Монатік, Андрій Тофецький (TOF), Бумбокс і NRavitsa Planet.

У Полтаві фільм вже переглянули майже дві сотні людей.