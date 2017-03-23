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Полтавщина, Суспільство



2017 03 23 18:50:18

У Полтаві ліцеїсти вітали нацгвардійців

bezyimyannyij

Школярі Полтавського багатопрофільного ліцею №1  ім. І. П. Котляревського  привітали військових з днем Національної гвардії України  і влаштували для них святковий концерт.

Нацгвардійців розважали піснями, віршами та танцями.

А ще пригостили смачним короваєм.

“Із нацгвардійцями  у нас тісна співпраця, ми вітали їх з новорічними святами, зверталися за допомогою, коли потрібна була донорська кров в онкогематологічному  відділенні”, – розповідає вчитель математики Катерина Овчарова.

Нагадаємо, три  роки тому 13 березня Верховна Рада ухвалила Закон про Національну Гвардію України.

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