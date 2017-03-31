2017 03 31 15:03:03

У Полтаві чергова ротація: бійці з`єднаного загону особливого призначення вирушили на схід України (ФОТО, ВІДЕО)

У Полтаві на території плацу Головного управління нової поліції у Полтавській області відбулася чергова ротація бійців з`єднаного загону спеціального призначення. Близько сотні військових відправилися на двомісячний період на схід України у зону проведення АТО.

Найближчі два місяці чоловіки виконуватимуть завдання із охорони громадського порядку в населених пунктах Луганської області.

Провести українських захисників прийшли керівники обласної поліції, а також рідні та близькі військовослужбовців. Були присутні й представники духовенства. Зокрема священник Свято – Успенського собору відслужив молебень, окропив військових свяченою водою.

Також провести героїв прийшли вихованці першого ліцею міста Полтава. Учні підтримали правоохоронців віршами та символічними подарунками.