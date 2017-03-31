У Полтаві чергова ротація: бійці з`єднаного загону особливого призначення вирушили на схід України (ФОТО, ВІДЕО)
У Полтаві на території плацу Головного управління нової поліції у Полтавській області відбулася чергова ротація бійців з`єднаного загону спеціального призначення. Близько сотні військових відправилися на двомісячний період на схід України у зону проведення АТО.
Найближчі два місяці чоловіки виконуватимуть завдання із охорони громадського порядку в населених пунктах Луганської області.
Провести українських захисників прийшли керівники обласної поліції, а також рідні та близькі військовослужбовців. Були присутні й представники духовенства. Зокрема священник Свято – Успенського собору відслужив молебень, окропив військових свяченою водою.
Також провести героїв прийшли вихованці першого ліцею міста Полтава. Учні підтримали правоохоронців віршами та символічними подарунками.
Як зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області полковник поліції Олег Бех, колеги вирушають на схід виконувати покладені на них завдання керівництвом антитерористичного центру. Він висловив сподівання, що всі повернуться додому живими та неушкодженими.
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