2017 03 11 10:15:44

У Полтаві буде новий пам’ятник

У Полтаві встановлять пам’ятник видатному українському скульптору і січовому стрільцеві Михайлові Гаврилко.

Ініціатори встановлення планують його розміщення на Південному вокзалі. Про це повідомив в Facebook народний депутат Юрій Бублик.

Роботу над створенням пам’ятника розпочали скульптор Михайло Горловий і дизайнер Кий Даниленко.

Фінансувати проект будуть нащадки Михайла Гаврилка, адже керівництво Південного вокзалу дало згоду на встановлення нового пам’ятника.

Раніше у місті Болехові Івано-Франківської області урочисто відкрили пам’ятник скульптору, художнику, поету й борцеві за незалежність України, уродженцеві Полтавщини Михайлові Гаврилку.