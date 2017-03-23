У Полтаві 9 травня тимчасово припинять рух транспорту
У Полтаві 9 травня відбудуться урочистості заходи на Меморіалі Солдатської слави, через це тимчасово перекриють рух транспорту.
Про це повідомили в прес-службі Полтавської міської ради.
У зв’язку з проведенням 9 травня 2017 року заходів з нагоди відзначення 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, під час покладання вінків та квітів до Вічного вогню на Меморіалі Солдатської Слави, міська влада тимчасово припинить рух транспортних засобів на ділянці вулиці Європейська від вулиці Героїв-чорнобильців до перехрестя з вулицями Раїси Кириченко і Кагамлика з 8:30 до 10:00
Об’їзд транспорту на цей час здійснювати вулицями Пушкіна, Шевченка, Сінною, Раїси Кириченко і прилеглими до них.
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