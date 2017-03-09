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Полтавщина, Суспільство



2017 03 09 16:58:26

У Нових Санжарах вшанували пам’ять Великого Кобзаря

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Сьогодні представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, колективи установ, підприємств, організацій Новосанжарщини зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку аби вшанувати пам’ять Великого Кобзаря. Про це повідомили в Новосанжарській РДА.

У виступах голови райдержадміністрації Сергія Бульбахи, голови районної ради Геннадія Супруна та голови селищної ради Інни Коби звучали віршовані рядки Тараса Григоровича. Словами поваги та вдячності до Великого Кобзаря був переповнений і виступ учнів Новосанжарського НВК. Приємною несподіванкою для учасників заходу став невеличкий концерт члена Національної Спілки народного мистецтва України, заслуженого художника України, майстра народних інструментів, лауреата премії ім. Самійла Величка, члена Національної Спілки кобзарів України кобзаря Івана Новобранця.
Наприкінці заходу учасники зібрання вшанували пам’ять Тараса Григоровича покладанням квітів до підніжжя пам’ятника.

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