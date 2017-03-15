2017 03 15 15:03:36

У новому випуску “Одруження наосліп – 3” покажуть, як побороти егоцентризм партнера у стосунках

Сьогодні о 22.00 на телеканалі «1+1» у новому випуску реаліті «Одруження наосліп-3» телеглядачі побачать, як експресивна і одночасно мудра дівчина-вокалістка спробує розтопити «холодне серце» відомого радіоведучого.

27-річна Анна – творча особистість, вразлива душа якої не виносить брехні та зради. Сенсом свого життя дівчина вважає музику, адже тільки пишучи пісні, вона відчуває себе по-справжньому щасливою.

«Анна – дівчина дуже експресивна та емоційна, вона прагне до яскравого суспільного життя, і завдяки своїм якостям, здатна «пробити лід» особистості нашого нареченого» – говорить Єгор Тополов.

Іван Потєхін – відомий радіоведучий, який також займається проведенням заходів. Він вважає себе кар’єристом: 80% свого часу Іван присвячує професії та своєму розвитку. Творчий і життєрадісний молодий чоловік не позбавлений самолюбства.

«Іван – перспективний наречений, здатний зробити яскравим життя будь-якої дівчини. Він дуже захоплений своєю зірковою кар’єрою, але прагне до справжніх міцних стосунків. У нього є конкретний запит – створити сім’ю схожу на «подружжя Бекхемів», – розповідає Олена Любченко.

Щасливі стосунки – це завжди заслуга двох закоханих, адже кожен робить в них свій вклад. Потрібно вчитися слухати, чути і навіть поступатися заради кохання. Чи зможе Іван забути про свою публічну професію та відкритися Ганні, та чи вистачить сил дівчині на те, щоб подолати егоцентризм свого обранця, дивіться вже сьогодні о 22.00.