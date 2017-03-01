2017 03 01 18:47:11

У новому випуску «Одруження наосліп-3» покажуть, як не втратити шанс на кохання через надмірний батьківський контроль

Сьогодні о 22.00 телеглядачі «1+1» та герої реаліті «Одруження наосліп-3» отримають ще один «ключик» до щасливих стосунків від психологів та ведучих проекту Олени Любченко та Єгора Тополова.

Цього разу телеглядачі та герої програми дізнаються, як надмірний контроль батьків може зруйнувати особисте життя людини, та як не допустити цього.

У новому випуску програми свій шанс на кохання отримає 47-річна Гея – жінка, якій диктаторський характер матері заважав побудувати стосунки з чоловіками. Рідкісне ім’я вона отримала на честь богині Землі.

«Гея все життя прожила з мамою і ніколи не виходила заміж. У неї немає дітей, вона сама – дитина під крилом своєї мами», – говорить ведуча та психолог Олена Любченко.

М’яка, ніжна і тактична Гея мріє про сильного, рішучого, надійного та відповідального чоловіка, з яким створить власну родину. Проте, жінці доведеться вийти із зони комфорту і вперше прожити тиждень разом з чоловіком окремо від матері.

Психологи та ведучі Єгор Тополов і Олена Любченко ретельно підібрали Геї обранця на основі психологічної та емоційно-сексуальної сумісності.

«У ситуації Геї дуже важливо зустріти чоловіка, який зможе вирвати її з дитинства», – коментує Олена Любченко.

Нареченим Геї стане Дмитро, колишній військовий та успішний підприємець. Він чуйний, цілеспрямований, вимогливий та вміє долати труднощі. Проте, через минулий негативний досвід стосунків Дмитро не довіряє жінкам.

Чоловік мріє про гарну і життєрадісну жінку, для якої слова «честь» та «совість» мають значення.

«Дмитру потрібна людина, яка буде приймати його турботу, щиро радіти тому, що з нею поруч є такий чоловік. Це має бути жінка чуттєва, м’яка та не схильна до зради», – говорить Єгор Тополов.

Цікаво, що під час знімань Дмитро вирішив перевірити чесність «нареченої» та турботливість незвичним чином. Він запропонував Геї зробити йому манікюр та пройти тест на детекторі брехні. Як відреагувала Гея та які таємниці відкрив поліграф, телеглядачі побачать сьогодні о 22.00.

Чи зможе Дмитро вирвати Гею з-під батьківської опіки та чи вдасться жінці у 47 років навчитися жити власним життям та побудувати родину, дивіться у новому випуску реаліті «Одруження наосліп-3» сьогодні о 22.00 на «1+1».

Відео: http://1plus1.ua/odruzhennya-naoslip/video/poratunok-vid-kontrolu-mami-divitsa-odruzenna-naoslip-na-11