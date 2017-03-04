У неділю до Полтави завітає митрополит

5 березня о 17:00 у Свято-Успенському Кафедральному соборі в Полтаві відбудеться чергова лекція з циклу “Бесіди при свічках”.
Владика Іоанн та Сніжана Потапчук (Snezha SV) приїдуть до Полтави в цю неділю.
Про сказано у повідомленні в Facebook.
“Зустріч присвячена темі війни. Цієї неділі до нас приїдуть: Високопреосвященний Іоанн – митрополит Черкаський і Чигиринський, голова Синодального управління у справах військового духовенства і Сніжана Потапчук, журналіст Першого Національного каналу. Запрошуємо всіх на цікаву і пізнавальну лекцію”, – йдеться в повідомленні .
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