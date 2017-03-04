2017 03 04 10:45:26

У неділю до Полтави завітає митрополит

5 березня о 17:00 у Свято-Успенському Кафедральному соборі в Полтаві відбудеться чергова лекція з циклу “Бесіди при свічках”.

Владика Іоанн та Сніжана Потапчук (Snezha SV) приїдуть до Полтави в цю неділю.

Про сказано у повідомленні в Facebook.

“Зустріч присвячена темі війни. Цієї неділі до нас приїдуть: Високопреосвященний Іоанн – митрополит Черкаський і Чигиринський, голова Синодального управління у справах військового духовенства і Сніжана Потапчук, журналіст Першого Національного каналу. Запрошуємо всіх на цікаву і пізнавальну лекцію”, – йдеться в повідомленні .

Вхід – вільний.